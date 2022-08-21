В России участились продажи гипермаркетов по минимальным ценам

Гипермаркет за копейку – такие сделки стали чаще в последнее время. Магазины со всем содержимым продают за смешные суммы.

Почему бывшие хозяева выставляют такие ценники, и настолько ли убыточен такой бизнес? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.