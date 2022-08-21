Рыбные блюда в московских ресторанах подорожали в полтора раза – об этом говорят многие гости заведений. И это при том, что импортные морепродукты уже практически полностью заменили на отечественные.

Теперь в меню мурманский лосось, сахалинские креветки и крымские устрицы. Из чего формируются цены? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.