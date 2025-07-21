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21 июля, 07:00

Экономика

В Госдуме спрогнозировали снижение ключевой ставки

В Госдуме спрогнозировали снижение ключевой ставки

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В Госдуме озвучили прогноз по ключевой ставке. Эксперты комитета по финансовым рынкам считают, что к концу года она снизится до 15%. Глава комитета Анатолий Аксаков отметил, что оптимальной для страны является ставка в 7%.

По его мнению, при таком уровне можно стабилизировать экономику и сдерживать инфляцию. Достичь этого показателя, по словам депутата, удастся только в следующем году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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