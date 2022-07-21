Мантуров анонсировал отмену параллельного импорта по ряду групп товаров

Параллельный импорт могут в скором времени отменить. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Механизм запустили весной, чтобы сбалансировать рынок, напомнил вице-премьер во время осмотра выставки удмуртских промышленных предприятий в составе делегации во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

В начале мая Минпромторг утвердил перечень товаров, которые доступны для параллельного импорта. Список включает более 50 категорий, в том числе автомобили, бытовую технику и игровые приставки.

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