Москва вновь стала лидером национального рейтинга инвестиционного климата

Национальный рейтинг инвестиционного климата – одна из наиболее значимых оценок деятельности регионов. Его результаты были озвучены на ПМЭФ. Лидерство в нем с 2019 года сохраняется за Москвой.

Как отметил Сергей Собянин, столица продолжает выстраивать конструктивный диалог с бизнесом и формировать для этого благоприятные условия. Благодаря комплексной поддержке, в городе обновляется и наращивается транспортная инфраструктура, а также увеличивается рост в строительной и промышленной отраслях.

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