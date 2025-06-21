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21 июня, 08:15

Экономика

Москва вновь стала лидером национального рейтинга инвестиционного климата

Москва вновь стала лидером национального рейтинга инвестиционного климата

Москва представила свои достижения на ПМЭФ

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Владимир Путин перечислил экономические итоги и задачи России на ПМЭФ

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На ПМЭФ обсудили развитие рынка недвижимости в России

Национальный рейтинг инвестиционного климата – одна из наиболее значимых оценок деятельности регионов. Его результаты были озвучены на ПМЭФ. Лидерство в нем с 2019 года сохраняется за Москвой.

Как отметил Сергей Собянин, столица продолжает выстраивать конструктивный диалог с бизнесом и формировать для этого благоприятные условия. Благодаря комплексной поддержке, в городе обновляется и наращивается транспортная инфраструктура, а также увеличивается рост в строительной и промышленной отраслях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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