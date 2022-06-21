Курс евро на Мосбирже опустился до 57 рублей

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже упал до 57 рублей впервые с мая 2015 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 17:26 по московскому времени, европейская валюта теряла 3,14%, падая до 57 рублей. К 17:32 по московскому времени курс евро снизился на 3,05%, до отметки в 57,05 рубля, курс доллара – до 54,38 рубля (-2,24%).