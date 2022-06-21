Российские маркетплейсы продолжили организовывать параллельный импорт брендов

Отечественные маркетплейсы пытаются организовать параллельный импорт брендов, чьи владельцы ушли с российского рынка. Речь идет в первую очередь о бытовой технике и электронике.

Всем ли будут доступны эти товары? Будет ли отвечать маркетплейс за качество? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.



