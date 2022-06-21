Первые предметы личной гигиены из отечественной целлюлозы появятся в продаже в июне

Первые партии средств личной гигиены из отечественной целлюлозы появятся на прилавках уже в этом месяце, пообещали производители. В условиях санкций многие зарубежные компании решили свернуть работу в России и прекратить поставки.

О том, есть ли еще в магазинах иностранная продукция и что с ценами, – в эфире телеканала Москва 24.