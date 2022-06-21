Минпромторг РФ исключил сокращение ассортимента косметики и парфюмерии

Около 3% россиян, которые закупались впрок с февраля, делали запасы косметики и парфюмерии. Об этом говорят результаты опросов.

Отечественные компании уже заявили, что готовы восполнить недостаток иностранных средств. Подтвердили это в Минпромторге. Впрочем, потребители пока не поняли, будут это российское сырье и технологии или зарубежные.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

