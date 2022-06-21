Аналитики заявили о снижении стоимости iPhone

Цены на смартфоны iPhone подешевели на треть за два месяца. Рубль укрепляется, а спрос падает, так как покупателям надоело искать дорогие устройства по всем магазинам.

По словам аналитиков, цены вернулись на уровень, который был до начала спецоперации. Тем временем российская валюта продолжает набирать вес.

Будет техника дешеветь и дальше или параллельный импорт повысит цены? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.