В меню ресторанов "Вкусно – и точка" появится "Биг Мак" и "Макфлури" под новым названием

В меню "Вкусно – и точка" вернутся аналоги "Биг Тейсти", "Биг Мак" и "Макфлури". В пресс-службе фаст-фуда рассказали, что называться популярные блюда будут по-другому. Это необходимо, чтобы не вызывать ассоциаций со старым брендом, ушедшим с российского рынка.

Например, большой бутерброд с котлетой теперь получит название "Биг Спешл". Но готовить его продолжат по старому рецепту. Попробовать и оценить можно будет уже 25 июня.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.