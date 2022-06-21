Парфюмерные магазины начали поднимать цены на продукцию из-за отсутствия поставок

Парфюмерные магазины и салоны поднимают цены на свою продукцию и убирают пробники. На полках еще есть товар, но новых коллекций уже не присылают. Сообщается, что на смену западным брендам готовы прийти восточные ароматы.

На сколько хватит старых запасов? Ощущается ли недостаток? И примут ли россияне новых производителей парфюма? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

