Первые магазины иностранных брендов открылись в Москве после долгого перерыва. Уточняется, что названия этих магазинов также поменялись.

Однако, как уверяют многие продавцы, это единственное изменение, так как ассортимент останется таким же, как и был до этого. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.