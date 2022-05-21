Первые магазины иностранных брендов открылись после долгого перерыва. Однако привычные названия пришлось сменить.

Изменятся ли сами товары? Какие коллекции будут на прилавках и ожидается ли наплыв покупателей? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.