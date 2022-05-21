В новостройках столицы закончились квартиры стоимостью до 5 млн руб

В новостройках столицы закончились квартиры в бюджете до 5 млн рублей. Об этом сообщил директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев.

Год назад бюджетные предложения были представлены в трех проектах. В первом квартале 2022 года таких предложений уже не найти. Специалисты связывают это с высоким покупательским спросом на дешевые квартиры, а также с общим подорожанием на рынке жилья.

За год цена в столичных новостройках массового сегмента выросла на 39,5%, до 298,7 тысячи рублей за квадратный метр. Сейчас предложения на покупку квартир начинаются от 6,2 миллиона рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.