Уход IKEA с российского рынка всколыхнул рынок мебели. Люди в магазинах выстраивались в очередь, чтобы купить полки, шкафы и диваны. Эксперты успокаивают, отечественные производители делают мебель не хуже, а цены вполне демократичные.

Так ли это на самом деле? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

