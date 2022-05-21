"Газпром" прекратил поставлять газ в Финляндию. Накануне "Газпром экспорт" не получил платеж за газ в рублях, из-за этого поставки остановили. Правила новой оплаты начали действовать с 1 апреля.

Финская компания заявила, что не намерена выполнять требование "Газпрома" и решила подать в суд, чтобы разобраться во всех нюансах контракта, который действует до конца 2031 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.