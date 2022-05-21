Банк "Хоум Кредит" меняет владельцев. Москвичи беспокоятся, что же будет с займами. Именно в этом банке многие оформляют потребительские кредиты на покупку различной техники.

Не пересмотрят ли новые собственники условия договоров и не придется ли переплачивать за условный смартфон, купленный в кредит? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.