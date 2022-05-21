Спрос на новостройки в Москве упал почти в два раза за апрель

В столице почти в два раза упал спрос на новостройки за апрель. При этом темпы строительства не снизились, жилья стало только больше.

Как все это скажется на ценах? Будут ли дешеветь квартиры? И как работает обновленная программа льготной ипотеки? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.