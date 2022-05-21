​​Германия и Италия могут открыть счета в рублях для покупки российского газа

​​Германия и Италия разрешили своим компаниям открывать счета в рублях для покупки российского газа. Об этом сообщает агентство Reuters. По информации издания, Берлин и Рим перед этим провели консультации с Евросоюзом и изучили, как законно приобретать газ, не нарушая санкции.

По указу Владимира Путина, иностранные покупатели российского сырья должны открыть в Газпромбанке валютный и рублевый счета. Компания переводит оплату на валютный счет, после чего банк продает валюту на бирже, а рубли зачисляет на рублевый счет.

Польша, Болгария и Финляндия отказались выполнить требование Москвы, поставки в эти страны были прекращены. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.