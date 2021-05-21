В рубрике "Ценные кадры" телезрителям рассказали о цене на колбасу

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы будут отслеживать, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на колбасу Докторская, упаковка 500 граммов от комбината Клинский.

В "Пятерочке" цену держат на одном уровне – 349,99 рубля – уже пару недель. В "Перекрестке" колбаса подорожала: была 329 рублей, а теперь уже 349 рублей.

В "Азбуке Вкуса" без изменений, но стоимость самая высокая – 375 рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.