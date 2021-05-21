В рубрике "Ценные кадры" телезрителям рассказали о цене на творог

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы будут отслеживать, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на творог "Простоквашино" 9%, упаковка 220 граммов.

В "Пятерочке" на прошлой неделе он стоил 99,99 рубля. На этой неделе цена не изменилась. В "Перекрестке" чуть дешевле – 99,90 рубля, и пока тоже без перемен.

В "Азбуке Вкуса" самая высокая цена – 107 рублей. При этом нет ни акций, ни подорожания. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.