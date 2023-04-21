Duracell могут включить в список параллельного импорта, если компания покинет рынок РФ

Бренд Duracell могут включить в список параллельного импорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минпромторге РФ.

Отмечается, что включения бренда в список может произойти в том случае, если подтвердится уход компании с российского рынка.

Ранее стало известно, что акционеры Duracell приняли решение об уходе бренда из нашей страны. Планируется распродать запасы, рассчитаться с персоналом и в одностороннем порядке разорвать все действующие контракты. Поставки с бельгийского завода до этого были прекращены.

При этом, один из официальных дилеров в России заявил, что не получал уведомлений о возможном прекращении работы компании, а поставки товара продолжаются.

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