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21 апреля, 18:30

Общество

Новости часа: число безработных в РФ снизилось на 35 тысяч с начала 2023 года

Новости часа: число безработных в РФ снизилось на 35 тысяч с начала 2023 года

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число официально безработных в России с начала года снизилось на 35 тысяч. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Обрабатывающая промышленность Москвы за 10 лет увеличила объем производства на 78%. Об этом заявил Сергей Собянин.

На Чемпионате России Евгения Чикунова побила мировой рекорд по плаванью 200 метров брассом. Решение о ратификации рекорда должна принять Международная федерация плавания.

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