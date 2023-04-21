Новости часа: число безработных в РФ снизилось на 35 тысяч с начала 2023 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число официально безработных в России с начала года снизилось на 35 тысяч. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Обрабатывающая промышленность Москвы за 10 лет увеличила объем производства на 78%. Об этом заявил Сергей Собянин.

На Чемпионате России Евгения Чикунова побила мировой рекорд по плаванью 200 метров брассом. Решение о ратификации рекорда должна принять Международная федерация плавания.