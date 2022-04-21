РФ не будет в долгосрочной перспективе продавать энергоресурсы с дисконтом – Минэнерго РФ

Минэнерго РФ считает, что продажа российских энергоресурсов с дисконтом не будет долгосрочной, сообщил первый замминистра энергетики Павел Сорокин.

США вводят запрет на прием судов под флагом России в своих портах, заявил президент США Джо Байден.

Анапа откроет курортный сезон 1 мая, гостиницы будут загружены на 90%, сообщили в мэрии города.