Магазины в России начали снижать цены на технику

В России цены на смартфоны, телевизоры и пылесосы снизились за неделю. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Тем временем японская корпорация Toshiba заявила, что приостанавливает прием новых заказов и инвестиций в РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.