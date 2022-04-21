На создание быстровозводимых отелей в 19 регионах направят около 4 млрд рублей – Мишустин

На создание быстровозводимых отелей в 19 регионах РФ направят около четырех миллиардов рублей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Пик сезона весенних лесных пожаров будет пройден к концу мая, сообщил Рослесхоз.

Движение на некоторых участках в районе Богоявленского собора в центре Москвы перекроют 23–24 апреля. Об этом рассказал Дептранс.

