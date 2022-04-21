Западные страны заморозили около 300 млрд долларов резервов ЦБ РФ – Набиуллина

Западные страны заморозили около 300 миллиардов долларов резервов Центробанка России. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

До 1 сентября на границе будет отменен весовой и габаритный контроль для фур в условиях санкций, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

100 миллиардов рублей выделят авиакомпаниям для частичной компенсации полетов внутри РФ. Об этом рассказал Мишустин.