ЦБ России считает, что экспортеры должны заниматься и импортом

Центробанк России считает, что экспортеры должны заниматься и импортом. Об этом рассказал зампред ЦБ Юрий Исаев.

100 миллиардов рублей выделят авиакомпаниям для частичной компенсации полетов внутри РФ. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.