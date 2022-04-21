В РФ цены на смартфоны, телевизоры и пылесосы продолжают снижаться

В Росстате подсчитали, что цены на пылесосы, смартфоны и телевизоры упали за неделю.

Тем временем японская корпорация Toshiba заявила, что приостанавливает прием новых заказов и инвестиций в Россию. О том, есть ли запас импортной электроники и бытовой техники на складах, – в эфире телеканала Москва 24.

