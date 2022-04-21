Procter&Gamble опровергла сообщения о возможном уходе из РФ

Американский производитель бытовой химии и товаров для гигиены Procter&Gamble опроверг слухи о полном уходе с российского рынка. Об этом сообщили в компании.

Ранее в СМИ появилась информация, что Procter&Gamble планирует покинуть Россию. Якобы на них влияют санкции, финансовые ограничения, проблемы с поставками и репутационные риски.

В России компания работает 30 лет. В марте в Procter&Gamble заявили о приостановке инвестиций и рекламных проектов на территории России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.