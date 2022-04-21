Набиуллина заявила, что РФ не грозит дефолт

России не грозит дефолт, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"У России есть все необходимые финансовые ресурсы", – отметила она, выступая в Госдуме.

По данным Минфина, на 1 февраля 2022 года внешний госдолг России составляет почти 60 миллиардов долларов. Ранее глава министерства Антон Силуанов заявлял, что Россия погасит его в валюте, только если ее валютные счета разморозят. В случае отказа или отсутствия ответа от банков-агентов Россия готова погашать и обслуживать свои валютные обязательства в рублях. Однако это будет расцениваться как технический дефолт. При этом неоднократно подчеркивалось, что никаких оснований для реального дефолта в России нет.

Ранее стало известно, что Госдума продлила полномочия председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной еще на пять лет. Ее полномочия должны были истечь в июне 2022 года. Однако в марте Владимир Путин предложил Госдуме назначить Набиуллину на новый срок. Он начнется с 24 июня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.