В России может сократиться производство апельсинового сока

Российские производители апельсинового сока могут столкнуться со сбоем поставок сырья. Его покупают в США и Европе. Эксперты говорят, что речь идет о концентрате: большинство соков в РФ производят с помощью восстановления из концентрированного сока.

Производители уже начали искать альтернативных поставщиков в Узбекистане. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.