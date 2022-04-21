P&G может уйти с российского рынка

Procter & Gamble размышляет об уходе с российского рынка. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей компании.

На решение компании могут повлиять санкции, финансовые ограничения, проблемы с поставками и репутационные риски. В России компания работает уже 30 лет. До спецоперации бизнес в РФ и на Украине приносил до 2% чистой выручки и глобальной прибыли.

В марте Procter & Gamble заявил о приостановке инвестиций и рекламных проектов на территории России. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.