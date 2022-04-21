Российские банки снизили ставки по программам лояльности

Некоторые банки снизили ставки по программам лояльности. Эксперты считают, что так финансовые организации реагируют на новое требование Центробанка.

Регулятор снизил комиссию, которую банки берут с магазинов за прием карт при оплате социально значимых товаров. Как все это отразится на клиентах и ценах?

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