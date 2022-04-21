Владелец брендов Zara и Bershka рассчитывает возобновить работу в РФ

Испанская компания, владеющая брендами Zara и Bershka, сделала важное заявление. Одежду и аксессуары вновь хотят продавать в России. Но случится это, когда позволят условия. За ситуацией они пристально следят.

Работа магазинов Zara и Bershka приостановлена с марта. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.





