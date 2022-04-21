Европейские перевозчики увеличили стоимость своих услуг в 3–4 раза

Европейские перевозчики, готовые доставлять грузовиками товары в Россию, подняли цены на услуги в три-четыре раза. Да и въезд им не запрещают – такое решение озвучили на совещании в Минтрансе.

Российские перевозчики сообщили, что оказались в невыгодном положении. Они выступают за запрет на въезд фур из ЕС или запрет передвижения по России. Это предложение отклонили на совещании в Минтрансе. Пока присматриваются к опыту Белоруссии.

Там в цепочку доставки включили местных перевозчиков – европейские фуры доезжают до границы и передают товар. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.







