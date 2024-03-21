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21 марта, 08:00

Экономика

Платежная система "Мир" заработала на Кубе

Платежная система "Мир" заработала на Кубе

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На Кубе повсеместно заработала платежная система "Мир". Известно, что прием российских карт планируют сделать обязательным для всех кубинских заведений.

Дело в том, что поток российских туристов на Кубу растет. В 2023 году он достиг рекордных масштабов – почти 185 тысяч соотечественников посетили остров Свободы.

По данным на 21 марта, на территории Кубы работают более 20 тысяч терминалов продаж, которые принимают карту "Мир". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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