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21 марта, 21:45

Экономика

Московские производители продуктов заключили экспортные контракты на 8,5 млрд рублей

Московские производители продуктов заключили экспортные контракты на 8,5 млрд рублей

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Московские производители продуктов питания заключили экспортные контракты на 8,5 миллиардов рублей. Об этом сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

Пищевая продукция Москвы стала популярна и востребована на внешних рынках. Например, батончики Bite продаются в ОАЭ, нутовые чипсы – в Казахстане, а кетосладости и лимонады – в Китае.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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