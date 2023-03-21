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Экономика

Экономисты оценили состояние мировой банковской системы

Экономисты оценили состояние мировой банковской системы

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Мировая банковская система в данный момент испытывает трудности. Некоторые экономисты считают, что мир вновь оказался на пороге экономического кризиса, который может оказаться более сложным явлением, чем в 2008 году. Эксперты назвали драгоценные металлы первыми в очереди на инвестиции во время шторма на банковском рынке.

Как вышло, что из-за проблем нескольких банков может пострадать вся мировая экономика? Как это может затронуть Россию и где искать возможность сохранить свои сбережения?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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