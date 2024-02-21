Владельцы кошельков Киви Банка могут обратиться с заявлением на выплаты в АСВ

Владельцы кошельков Киви Банка могут обратиться в "Агентство по страхованию вкладов" с заявлением на выплаты. Об этом сообщает госкорпорация.

Рассматривать вопрос будут 30 дней. Деньги по одобренным заявкам переведут в ходе ликвидации. При этом суммы на счетах кошельков станут известны только после получения реестра вкладчиков. Пока в АСВ оценили обязательства перед клиентами более чем в 4,5 миллиарда рублей. Электронных средств это не касается, так как по закону они не подлежат страхованию.

Центробанк РФ лишил Киви Банк лицензии из-за нарушений требований закона по борьбе с отмыванием денег. После этого сразу несколько столичных сервисов заявили о вынужденной отмене заказов из-за невозможности проводить платежи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.