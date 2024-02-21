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21 февраля, 13:15

Экономика

Работа Киви Банка приостановлена из-за отзыва лицензии

Работа Киви Банка приостановлена из-за отзыва лицензии

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В Киви Банке, который лишился лицензии 21 февраля и парализовал работу некоторых московских сервисов, ввели временную администрацию. Остальные компании группы после решения ЦБ работают в обычном режиме, сообщили их представители.

Между тем пользователи Qiwi-кошельков говорят о невозможности вывести деньги. Как уточнил Центробанк, средства в электронных кошельках не застрахованы. АСВ вернет их только тем, у кого был открыт вклад. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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