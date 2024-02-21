Затруднения возникли у банков в Москве после отзыва лицензии у Киви Банка

Банки, сервисы доставки и другие операторы электронных услуг в Москве испытывают сложности после отзыва лицензии у Киви Банка. В частности, проблемы возникли у Металлинвестбанка. В официальном сообщении этой финансовой организации говорится, что недоступны оплата сотовой связи, интернета и другие платежи. Пользователи говорят и о невозможности вывести деньги из Qiwi.

Центробанк РФ уточнил, что средства в электронных кошельках не застрахованы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.