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21 февраля, 07:30

Экономика

Правила ввоза иномарок по параллельному импорту поменяют в апреле 2024 года

Правила ввоза иномарок по параллельному импорту поменяют в апреле 2024 года

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Правила ввоза иномарок по параллельному импорту поменяют с апреля. Нововведения коснутся автомобилей, которые везут в Москву через Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию. В некоторых случаях покупатель мог сэкономить на таком импорте до миллиона рублей, но теперь придется доплатить.

Компаниям, которые пригоняют машины из-за рубежа, необходимо оформлять дополнительные разрешения. Изменятся и таможенные платежи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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