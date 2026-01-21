Аукцион по продаже столичного аэропорта Домодедово не состоялся. Как следует из материалов площадки, на торги был заявлен только один участник – это индивидуальный предприниматель по фамилии Богатый, но его не допустили.

Ранее информация о продаже аэропорта более чем за 132 миллиарда рублей ненадолго появлялась на сайте объявлений. В июне прошлого года суд изъял Домодедово из частного владения в пользу государства.

Между тем на покупку Домодедово готов претендовать другой столичный аэропорт – Шереметьево. Как заявил его гендиректор Михаил Василенко, это возможно, если при продаже будет конкурс на понижение цены. Также Василенко рассказал, что Домодедово имеет долги по кредитам более чем на 75 миллиардов рублей.

