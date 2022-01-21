Биткойн снизился до 37,95 тыс долларов

Биткойн в ходе торговой сессии в пятницу снизился до 37,95 тысячи долларов (-9,6%). Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

По данным на 15:40 мск, курс биткойна падал более чем на 10%, находился на уровне 37,757 тысячи долларов.