Рубль усилил рост после переговоров Лаврова и Блинкена

Рубль усилил рост по итогам переговоров между главами внешнеполитических ведомств РФ и США Сергеем Лавровым и Энтони Блинкеном.

Доллар торгуется на уровне 76,3 рубля, евро – 86,6 рубля, следует из данных Московской биржи.