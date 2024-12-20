20 декабря, 22:15Экономика
Российский рынок акций показал максимальный дневной рост за несколько лет
Российский рынок акций продемонстрировал максимальный дневной рост за несколько лет и вышел на максимумы за месяц. Это следует из данных Московской биржи.
По словам экспертов, этому способствовало решение Центробанка, сохранившего ключевую ставку на уровне 21% годовых.
Регулятор пояснил, что сработали меры по охлаждению спроса и ужесточение денежно-кредитных условий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.