Российский рынок акций показал максимальный дневной рост за несколько лет

Российский рынок акций продемонстрировал максимальный дневной рост за несколько лет и вышел на максимумы за месяц. Это следует из данных Московской биржи.

По словам экспертов, этому способствовало решение Центробанка, сохранившего ключевую ставку на уровне 21% годовых.

Регулятор пояснил, что сработали меры по охлаждению спроса и ужесточение денежно-кредитных условий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

