Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 декабря, 22:15

Экономика

Российский рынок акций показал максимальный дневной рост за несколько лет

Российский рынок акций показал максимальный дневной рост за несколько лет

Новости часа: Собянин открыл новейший флагманский центр ГКБ Пирогова

Новости Москвы: инспекторы выявили свыше 230 пьяных водителей с начала недели

"Деньги 24": почему ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 21%

Центробанк России оставил ключевую ставку без изменений

Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Новости часа: Москва заключит офсетный контракт на поставку турникетов для транспорта

Сергей Собянин: более 20 офсетных контрактов заключила Москва за восемь лет

Российские семьи получат детские пособия и выплаты досрочно

Путин заявил, что Россия будет увеличивать свою долю на мировом рынке СПГ

Российский рынок акций продемонстрировал максимальный дневной рост за несколько лет и вышел на максимумы за месяц. Это следует из данных Московской биржи.

По словам экспертов, этому способствовало решение Центробанка, сохранившего ключевую ставку на уровне 21% годовых.

Регулятор пояснил, что сработали меры по охлаждению спроса и ужесточение денежно-кредитных условий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоДарья Крамарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика