Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Центробанк РФ сохранил ключевую на уровне 21%. По заявлениям регулятора, произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение и это позволило пока не повышать ставку.

За текущий год ЦБ сохранял ключевую ставку на уровне 16% четыре заседания подряд. В июле она выросла до 18%, а в конце октября сразу на 5 пунктов. Эксперты ожидали, что в декабре регулятор примет решение о повышении до 23%. Некоторые прогнозировали даже 25%.

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