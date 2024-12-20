Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 декабря, 07:15

Экономика

Российские семьи получат детские пособия и выплаты досрочно

Российские семьи получат детские пособия и выплаты досрочно

Путин заявил, что Россия будет увеличивать свою долю на мировом рынке СПГ

"Торги Москвы": реализация ОКН на городских торгах

Путин заявил, что ситуация в зоне СВО меняется кардинально

"Мой район. Новости": Путин пообещал навести порядок с выдачей льготных ипотек

"Деньги 24": как закон о видеоиграх может отразиться на отрасли

"Мой район. Новости": Москва стала городом-лидером по доступности услуг

"Время новых": "ИНКОМ-Недвижимость"

"Это Москва. Бизнес": как устроена "Почта России"

Собянин: каждый 11-й бизнес Москвы воспользовался городскими мерами поддержки

Российские семьи получат детские пособия и выплаты досрочно. Деньги, которые по обычному графику должны были прийти в начале января, перечислят до Нового года. То же касается ежемесячных пособий на ребенка военнослужащего по призыву и пособий по уходу за малолетними детьми.

Некоторые регионы устанавливают собственные пособия семьям с детьми. Они производят выплаты по своему графику, который отличается от графика Социального фонда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикаобществовидеоАнастасия БородинаЕгор Бедуля
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика