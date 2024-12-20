Российские семьи получат детские пособия и выплаты досрочно. Деньги, которые по обычному графику должны были прийти в начале января, перечислят до Нового года. То же касается ежемесячных пособий на ребенка военнослужащего по призыву и пособий по уходу за малолетними детьми.

Некоторые регионы устанавливают собственные пособия семьям с детьми. Они производят выплаты по своему графику, который отличается от графика Социального фонда.

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